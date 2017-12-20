Не согласен. Алмамбет Шыкмакматов обжалует решение суда первой инстанции

Депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов намерен обжаловать решение Первомайского райсуда Бишкека, признавшего его виновным и постановившего выплатить штраф размером пять миллионов сомов.

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Адвокаты лидера фракции социалистов подадут апелляцию в Бишкекский городской суд, как только получат решение райсуда.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, суд признал его виновным только для того, чтобы прикрыть топорную работу следователей и прокуратуры, которые возбудили уголовное дело, шитое белыми нитками.

Накануне в Первомайском районном суде Бишкека завершился процесс по делу депутата парламента Кыргызстана Алмамбета Шыкмаматова.

17 февраля генеральный прокурор возбудил в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП КР считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч. Суд посчитал все доводы обоснованными, а преступление доказанным.