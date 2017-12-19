США заблокировали резолюцию Совбеза ООН о непризнании статуса Иерусалима

США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, которая не признает изменение статуса Иерусалима и призывает отменить данное решение. Голосование состоялось вчера, сообщило РИА «Новости».

Как отмечается, документ получил 14 голосов в поддержку. США как постоянный член Совбеза воспользовались правом вето. Проект резолюции заявлял, что «любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава» Иерусалима, «не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены».

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Постоянный наблюдатель государства Палестины при ООН Рияд Мансур после голосования Совбеза заявил, что решение США по признанию Иерусалима столицей Израиля и вето по резолюции будет «историческим грехом» Вашингтона.

«С этим вето США упустили возможность исправить незаконное решение по Иерусалиму и оставили за собой свой исторический грех. Мы вновь подтверждаем, что это решение не имеет правового эффекта, который изменит характер и статус Иерусалима. Резолюция скажется на статусе США как мирного брокера, говорит об их предвзятости и подрывает роль в любом дальнейшем мирном процессе», — заявил Рияд Мансур.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа и постпреда при ООН Никки Хейли после того, как Соединенные Штаты заблокировали в Совете Безопасности резолюцию, которая не признает изменение статуса Иерусалима и призывает отменить данное решение.

«Спасибо, Никки Хейли. В Хануку вы говорили как настоящий маккавей. Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один победил многих. Правда победила ложь. Спасибо, президент Трамп», — написал Биньямин Нетаньяху в Twitter.

В начале декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера позитивно встретили в Израиле, но оно вызвало негативную реакцию многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.