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Власть

В правительстве Кыргызстана требуют публичных извинений от журналиста

В правительстве отреагировали на результаты проверки Генпрокуратуры на основании обращения премьер-министра Сапара Исакова по фактам, озвученным в журналистском материале «Кто стоит за скандальной сделкой по продаже VIP-городка «Идеал Хаус» в Бишкеке? Часть II».

В кабмине отметили, что надзорный орган не нашел подтверждения причастности премьер-министра, его родственников или аффилированного с ним близкого окружения к приватизации объекта и проведению дополнительной эмиссии акций ЗАО «БТА Банк».

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«В связи с тем, что приведенные в журналистском материале доводы не соответствуют действительности, отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства требует опровержения информации о причастности Сапара Исакова и его окружения к данной сделке и публичных извинений со стороны издания «Фергана.ру» и его корреспондента Эльнуры Алкановой», — говорится в сообщении.

ОсОО «Идеал Хаус» продали за 142 миллиона сомов. Заявки поступили от ОсОО «Бизнес Про» и «ВостокТехКомплект». Стартовая цена составила 130 миллионов сомов. Объект купил второй участник за 142 миллиона.

ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли вблизи Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.
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