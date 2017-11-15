Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева

Журналист Эльнура Алканова опубликовала вторую часть расследования, касающегося скандальной покупки ОсОО «Идеал Хаус».

По данным Министерства юстиции, «ВостокТехКомплект» принадлежит Айбеку Сатиеву. Компания занимается неспециализированной торговлей.

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Айбек Сатиев является двоюродным братом Темиру Рыскулову, который возглавляет совет директоров ЗАО «БТА Банк». В списке аффилированных лиц он указан как лицо, имеющее отношение к «ВостокТехКомплекту». Айбек Мырзаев — сын депутата парламента Динары Исаевой. Он является членом совета директоров, а сама депутат — акционером банка.

По мнению журналиста, Темир Рыскулов — настоящий покупатель коттеджей. Он же соратник премьер-министра КР Сапара Исакова. Брат главы правительства Капар Исаков на момент совершения сделки являлся советником председателя правления «БТА Банка». Сапар Исаков и Темир Рыскулов — одноклассники.

ОсОО «Идеал Хаус» продали за 142 миллиона сомов. Заявки поступили от ОсОО «Бизнес Про» и «ВостокТехКомплект». Стартовая цена составила 130 миллионов сомов. Объект купил второй участник за 142 миллиона сомов.

Напомним, ОсОО «Идеал Хаус» не смогли реализовать несколько раз из-за пассивности участников.

ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли вблизи Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.