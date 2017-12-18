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Власть

Бороться с негативным мнением о депутатах будут посредством телеканала

«В обществе сложилось негативное мнение о депутатах парламента. В соцсетях пишут: чем четыре пансионата отдавать, лучше бы 100 депутатов отдали», — заявил сегодня на заседании комитета ЖК депутат Жанар Акаев.

По его словам, чтобы исправить такое мнение, нужен парламентский телеканал.

На заседании обсудили вопрос преобразования ОсОО «Медиахолдинг «Пирамида» в парламентский телеканал.

Депутат Альфия Самигуллина поинтересовалась, сколько потребуется ежегодно средств на содержание парламентского телеканала. На что получила ответ: «Это будет зависеть от политики. Сегодня общие расходы «Пирамиды» в год — примерно 20 миллионов сомов».

«У нас есть такие деньги содержать такой канал?» — уточнила она у представителей управделами.

«Потребуется от 2 до 5 миллионов сомов. Большая часть покрывается за счет собственных доходов телеканала от оказания услуг», — ответили чиновники.

Депутаты поддержали преобразование «Пирамиды». ОсОО «Медиахолдинг «Пирамида» является юридическим лицом с частной формой собственности. Стопроцентная доля в уставном капитале общества принадлежит государству.
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