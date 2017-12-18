Ученики в Кыргызстане ждут введения пятидневки в школах

Поправки в Закон «Об образовании» в режиме второго чтения рассмотрели сегодня на заседании профильного комитета парламента.

«Документ инициировали еще в прошлом году. Его давно поддерживают учителя и ждут сами ученики. Нам надо переходить на пятидневное обучение. Причем частные школы тоже должны обучать 5 дней в неделю, а в шестой день дети могут посещать культурно-массовые мероприятия, ходить в кружки либо проводить досуг с родителями. А учителя в этот день должны отдохнуть. Сколько мы можем обсуждать этот законопроект? Дети спрашивают, когда мы его примем», — сказал один из инициаторов — Дастан Бекешев.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева предложила принять поправки со следующей формулировкой: «С учетом допустимой недельной учебной нагрузки устанавливается пятидневная рабочая неделя в общеобразовательных организациях, независимо от формы собственности». «Потому что частных школ с каждым годом все больше, а в некоторых школах пятидневная рабочая неделя невозможна из-за особенностей программы», — отметила она.

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«Сокращение учебной нагрузки — это правильно, но мы не должны терять в качестве. Раньше математики в школах было 6 часов в неделю, а сейчас всего 4. Вы должны вернуть эти часы: математика просто необходима. И какие бы школы ни были, везде должен быть одинаковый стандарт. Кроме того, зарплата учителей не должна стать меньше после сокращения часов», — добавил депутат Акылбек Жапаров.

«Это не повлияет», — заверила министр.

Отметим, со II полугодия 2016/2017 учебного года начальные классы всех школ, независимо от их статуса, уже перешли на пятидневный режим работы.