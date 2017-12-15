13:06
-7
USD 69.75
EUR 82.48
RUB 1.19
Власть

Социал-демократы не приняли отчет омбудсмена. Ему грозит отставка

Социал-демократы не приняли отчет омбудсмена Кубата Оторбаева за 2016 год. Сегодня члены парламентской фракции СДПК должны были заслушать его доклад о проделанной работе, но он не пришел на заседание.

Депутат Рыскелди Момбеков рассказал ИА «24.kg», почему нардепы возмущены поведением главного правозащитника страны. «Он прислал всем депутатам фракции отчет со всеми приложениями, дисками и так далее. Но сам не приходит. Мы не можем ждать. Скоро 2018-й год. Весной мы должны заслушать отчет за эти двенадцать месяцев. Сегодня он опять не явился. Причину не объяснил. Поэтому мы отчет не приняли. Мы вынесем заключение фракции на палату. Если большинство депутатов поддержит, считайте, его досрочно отсранят от должности», — подчеркнул Рыскелди Момбеков.

Он добавил, что в аппарате омбудсмена ссылаются на болезнь Кубата Оторбаева. «Но в среду мы все его видели на поминках по брату нашего коллеги Жанара Акаева. А сегодня он вдруг болен», — недоумевает Рыскелди Момбеков.

Сам Кубат Оторбаев недоступен для комментариев. Его телефон отключен.
Ссылка:
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте не понимают, почему депортирован журналист Крис Риклтон
Депутат парламента просит обеспечить школы Бишкека автобусами
Депутат считает, что правительство не занимается поддержкой и охраной семьи
В парламенте говорят о детском суициде
Вице-спикером Жогорку Кенеша от оппозиции стал Мирлан Бакиров
Фракция «РАЖ» не будет выдвигать Курманкула Зулушева на пост вице-спикера
Депутат считает, что фермеры Узбекистана должны платить за воду Кыргызстану
Депутатов интересует ситуация вокруг спорного участка у горы Унгар-Тоо
В парламенте Кыргызстана вновь требуют снизить цены на авиабилеты
Искендер Гайпкулов до сих пор без депутатского мандата. «Ата Мекен» возмущен
Популярные новости
Премьер-министр поручил Финполу возбудить уголовное дело в&nbsp;отношении Минтранса Премьер-министр поручил Финполу возбудить уголовное дело в отношении Минтранса
Узбекистан подал в&nbsp;арбитраж на&nbsp;Кыргызстан из-за пансионатов Узбекистан подал в арбитраж на Кыргызстан из-за пансионатов
Премьер-министр ответил на&nbsp;критику депутатов в&nbsp;адрес программы &laquo;Таза коом&raquo; Премьер-министр ответил на критику депутатов в адрес программы «Таза коом»
&laquo;Лексус&raquo; от&nbsp;китайской компании для Дуйшенбека Зилалиева: помощника наказали «Лексус» от китайской компании для Дуйшенбека Зилалиева: помощника наказали
Бизнес
Новогодняя АКЦИЯ в&nbsp;O!Store: Получите бонус до&nbsp;1000 сомов Новогодняя АКЦИЯ в O!Store: Получите бонус до 1000 сомов
Mega iTV&nbsp;&mdash; наслаждайся возможностями цифрового телевидения! Mega iTV — наслаждайся возможностями цифрового телевидения!
Оплатить за&nbsp;домофон (услуги ИП&nbsp;Галимова И.Р.) теперь можно и&nbsp;в&nbsp;БТА Банке Оплатить за домофон (услуги ИП Галимова И.Р.) теперь можно и в БТА Банке
Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном