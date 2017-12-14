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Власть

«Какая лажа заполнять протоколы на капоте машины», — Сапар Исаков возмущен

«Заполнение протоколов сотрудниками ГУОБДД на капоте машины — это такая лажа!» — заявил сегодня на совещании по вопросам безопасности на дорогах премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, за счет бюджета сотрудникам ГУОБДД купят планшеты, которые позволят автоматизировать систему оформления нарушений правил дорожного движения.

«В систему будет вводиться персональный идентификационный номер нарушителя. Тогда уже будет невозможно дать деньги, развести», — сказал Сапар Исаков.

«Я поставил задачу, чтобы в комплекте к планшету была подзарядка, которая подключается к машине. Потому что это важно. Если планшет сел, то это все: считайте, что сотрудник ГАИ прекращает свою работу, никакие штрафы выписать не сможет», — добавил он.

Сапар Исаков поручил МВД рассчитать, сколько необходимо закупить планшетов.
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