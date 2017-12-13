Я прошел такой же путь. О чем говорили президенты Кыргызстана и Узбекистана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в узком составе. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Отметим, сегодня Сооронбай Жээнбеков прибыл в Ташкент с официальным визитом. Шавкат Мирзиеев, приветствуя Сооронбая Жээнбекова, подчеркнул, что 2017 год стал историческим в отношениях Узбекистана и Кыргызстана.

«Очень много реформ сделано за последние шесть лет Алмазбеком Атамбаевым, и этот сегодняшний курс Кыргызстана поддерживает весь народ. Выборы в Кыргызстане показали всему миру пример цивилизованной передачи власти демократическим путем. Мы рады, что народ Кыргызстана выбрал тот путь, начатый Алмазбеком Атамбаевым. И выборы президента показали, что эти реформы будут продолжены. Узбекский народ также был очень рад вашей победе», — отметил президент Узбекистана.

Президент Узбекистана подчеркнул, что Сооронбай Жээнбеков смог завоевать доверие народа искренностью и близостью. «Вы опытный руководитель, возглавляли крупную область, были премьер-министром страны. Я прошел такой же политический путь и знаю, насколько он труден», — отметил Шавкат Мирзиеев.

Вы достойно избранный президент, который обеспечит преемственность в политике. Мы очень рады, что один из первых официальных визитов вы совершаете в Узбекистан. Шавкат Мирзиеев

Он особо подчеркнул, что во внешней политике для Узбекистана является приоритетом дружба с соседями. «Самый близкий сосед для нас — Кыргызстан. У нас не должно быть границ, и мы должны идти только вперед на совершенно другом уровне. Уверен, мы найдем точки соприкосновения, а имеющиеся проблемы решим. Особенно жители приграничных районов ждут от нас решений», — отметил глава РУз.

Фото аппарата президента Кыргызстана

Он добавил, что за историю взаимоотношений между странами такого уровня товарооборота еще не было.

Это $250 миллионов на конец года. Это говорит о том, что мы не только формально открыли границы, а искренне открыли друг другу души. Когда есть политическая воля поставить отношения на совершенно новый уровень, от президентов многое зависит. Мы делаем то, что хотят люди. Люди хотят видеть все хорошее сегодня, а не завтра. Шавкат Мирзиеев

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил своего узбекского коллегу за приглашение посетить Узбекистан с официальным визитом.

«Мы с первых минут ощутили традиционно узбекское гостеприимство. Мы очень благодарны за теплый прием. Это мой первый официальный визит в качестве главы государства. Кыргызстан твердо намерен укреплять и развивать наши братские отношения. Мы в этом очень заинтересованы. Выражаю искреннюю признательность за поздравления и пожелания», — сказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

2017 год — это поворотный, судьбоносный, исторический год в наших отношениях. Были государственные визиты Алмазбека Атамбаева в Узбекистан, ваш — в Кыргызстан. Это подняло на высший уровень наши взаимоотношения. На очень высокое стратегическое партнерство. Сооронбай Жээнбеков

«Для этого была проделана огромная работа, за четверть века не было сделано столько, как за последний год», — подчеркнул президент Кыргызстана.