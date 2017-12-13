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Власть

Сооронбай Жээнбеков прибыл в Ташкент. Его встретил премьер-министр Узбекистана

Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент с официальным визитом. Сооронбая Жээнбекова встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Президент Кыргызстана по прилету отравился на площадь Мустакиллик и возложил цветы к монументу «Независимости и гуманизма». Это один из самых знаменитых памятников новейшей истории Узбекистана, состоящий из двух частей: памятника независимости и памятника Счастливой матери.

Монумент независимости возведен в 1992 году по проекту скульптора Николая Томского. Он представляет собой символ нового государства, о чем говорит золотой глобус с очертаниями Узбекистана.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков посетил мемориальный комплекс имени Ислама Каримова. Там он возложил цветы к памятнику первому президенту Узбекистана.

Мемориальный комплекс имени Ислама Каримова открыли по постановлению действующего главы Узбекистана Шавката Мирзиеева в этом году. Он располагается в резиденции «Ок сарой», где работал первый президент. Там же, на входе в резиденцию, установлен памятник Исламу Каримову.

Сегодня в повестке дня у Сооронбая Жээнбекова переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в узком и расширенном составе. Кроме того, глава Кыргызстана вручит коллеге орден «Данакер».
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