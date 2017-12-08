Определилась коалиция большинства Бишкекского горкенеша. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники.

Отметим, предыдущее объединение распалось после выхода из него СДПК.

Всего в БГК пять фракций: СДПК, «Республика — Ата Журт», «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан».

Из них в новую коалицию войдут все, кроме «Республики — Ата Журт». Официальное объявление запланировано на следующую неделю.

Депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Гульнара Молдобаева отметила, что они не знают об итогах переговоров. «Коль они завершились и мы об этом не знаем, значит, нас не взяли, мы остаемся в оппозиции», — сказала она ИА «24.kg».