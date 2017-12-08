18:05
+4
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.18
Власть

Определилась коалиция большинства Бишкекского горкенеша

Определилась коалиция большинства Бишкекского горкенеша. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники.

Отметим, предыдущее объединение распалось после выхода из него СДПК.

Всего в БГК пять фракций: СДПК, «Республика — Ата Журт», «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан».

Из них в новую коалицию войдут все, кроме «Республики — Ата Журт». Официальное объявление запланировано на следующую неделю.

Депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Гульнара Молдобаева отметила, что они не знают об итогах переговоров. «Коль они завершились и мы об этом не знаем, значит, нас не взяли, мы остаемся в оппозиции», — сказала она ИА «24.kg».
Ссылка:
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
От фракции СДПК в Бишкекском горкенеше требуют объяснений
Депутаты СДПК намерены отозвать главу Бишкекского городского кенеша
Председатель Бишкекского горкенеша пока остается
«Вы тут никто!» Словесная перепалка произошла в столичном кенеше
Четыре года не могут в Бишкеке решить вопрос подключения южной зоны к воде
Коалиция большинства выдвинула на пост спикера ЖК Дастана Джумабекова
Кыргызстан как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла
Чем дольше будут конкурировать Бишкек и Астана, тем сложнее балансировать Москве
Передумали. Депутаты приняли исполнение бюджета Бишкека за 2016 год
Мэр Бишкека напомнил «Онугуу-Прогрессу» о предвыборных обещаниях
Популярные новости
О&nbsp;предсказуемости Кыргызстана. Эксперт об&nbsp;итогах визита Жээнбекова в&nbsp;Москву О предсказуемости Кыргызстана. Эксперт об итогах визита Жээнбекова в Москву
100 дней премьера. Провалы и&nbsp;достижения Сапара Исакова 100 дней премьера. Провалы и достижения Сапара Исакова
О&nbsp;чем договорились в&nbsp;Астане Кыргызстан и&nbsp;Казахстан (подробности) О чем договорились в Астане Кыргызстан и Казахстан (подробности)
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;27&nbsp;ноября&nbsp;&mdash; 1&nbsp;декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 27 ноября — 1 декабря
Бизнес
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг