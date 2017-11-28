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Общество

СДПК вышла из коалиции большинства Бишкекского горкенеша

Фракция СДПК вышла из коалиции большинства Бишкекского городского кенеша. Об этом сегодня на очередной сессии заявил лидер фракции Алмаз Кененбаев.

По его словам, принятое решение связано с реализацией намеченных планов в работе коалиции большинства и в целом БГК.

В коалиции большинства, напомним, были три фракции — СДПК, «Республика — Ата Журт» и «Кыргызстан», две оставались в оппозиции — «Онугуу-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан».

На вопрос журналистов, кто может войти в состав новой коалиции большинства, Алмаз Кененбаев не смог ответить. «Преждевременно пока говорить. Все достойны войти в коалицию, кроме официальной оппозиции, а это «Мекеним Кыргызстан», — сказал он.
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