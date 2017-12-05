У ФУГИ нет планов продавать аэропорт «Манас»

«Планов продать аэропорт «Манас» на сегодня нет», — заявил председатель Фонда по управлению госимуществом Дуйшенбек Зилалиев на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Депутат Абдимажит Юсуров вновь поднял вопрос о том, что аэропорт «Манас» хотят отдать иностранной компании. Он предложил вместо этого отдать региональные аэропорты, например, в Караколе. Нардеп уверен, что это принесет больше пользы, чем продажа аэропорта, который приносит прибыль.

Я вам больше скажу. Речь идет и о безопасности страны. Возможно, речь шла о передаче аэропорта в доверительное управление или совместное управление. Но об отчуждении речи не идет. Дуйшенбек Зилалиев

Отметим, государственная доля в ОАО «Манас» составляет 79 процентов.