100 дней премьера. Провалы и достижения Сапара Исакова

Сегодня исполняется сто дней с момента назначения премьер-министром Кыргызстана молодого и амбициозного Сапара Исакова. За три с половиной месяца случилось много — от расторжения договора с Liglass Trading до проблем на кыргызско-казахской границе.

ИА «24.kg» предлагает топ-10 событий, которыми успел запомниться тридцатый по счету глава правительства страны.

1 Хоровод советников

Одним из первых кадровых решений Сапара Исакова стало назначение экс-главы Национального института стратегических исследований (НИСИ) Таланта Султанова советником главы кабмина. Назначение было логичным. Именно экс-глава НИСИ является координатором проекта «Таза коом».

Одним советником премьер не ограничился.

Распоряжения о назначении советников — как штатных, так и на общественных началах — посыпались как из рога изобилия: Эсен Момункулов, Юлия Калиниченко, Бермет Турсункулова, Назик Бейшеналы, Алексей Коротеев, Гульнура Торалиева, Мурад Омоев...

Всех советников главы кабмина объединяют хорошее, чаще всего зарубежное и в престижных вузах образование и молодость. И именно это стало главным аргументом критиков и тех, кто недоволен назначениями.

2 Кадровая чехарда вице-премьеров

И связана она не только с персонами советников. Вице-премьеры менялись быстрее, чем люди успевали запомнить их имена.

Главным ньюсмейкером стал Дуйшенбек Зилалиев.

Сначала его назначили вице-премьер-министром, а в период подготовки к президентским выборам — еще и руководителем республиканского штаба. Но после скандала, когда на встрече с избирателями чиновник выразил предпочтения относительно одного из кандидатов в президенты, его сняли. В середине ноября Дуйшенбека Зилалиева и вовсе уволили с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Еще одного вице-премьер-министра неожиданно понизили в должности: Толкунбек Абдыгулов перестал быть первым заместителем главы правительства.

Он остался в команде Сапара Исакова, но без приставки «первый». Место пока вакантно. Ожидается, что его займет депутат от парламентской фракции «Бир Бол» Аскарбек Шадиев.

Самым громким кадровым решением Сапара Исакова стало увольнение, казалось бы, непотопляемого заместителя главы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова.

Зампреда ГТС уволили с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».

Кресла лишился и председатель Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков. Его место занял Дуйшенбек Зилалиев.

3 То ли инвесторы, то ли мошенники

Главным скандалом, который бросил тень на Сапара Исакова, стала история с чешскими инвесторами, собравшимися строить малые ГЭС и две станции Верхненарынского каскада.

Летом власти страны оптимистично заявили, что инвестор для каскада найден. Liglass Trading собиралась выплатить $37 миллионов, которые пошли бы на погашение долга перед «РусГидро». Общий объем инвестиций ожидался на уровне $500 миллионов.

При попытке выяснить, что это за инвестор такой щедрый и сговорчивый, выяснилось, что компания является банкротом.

Правительство просило подождать истечения срока уплаты положенных денег. Уверяло, что средства у инвестора есть. Но в итоге денег так и не увидели, а Сапар Исаков принял решение расторгнуть сделку в одностороннем порядке.

Когда в ЖК депутаты принимали бюджет республики на 2018 год, снова заговорили о возможных инвесторах для проекта строительства Верхненарынского каскада. Сапар Исаков признался, что история с Liglass Trading научила кабмин бояться. Теперь они более внимательно подходят к изучению претендентов.

4 Сотовая компания для чайной королевы

Обжегшись на молоке, теперь стали дуть на воду. Не успели утихнуть страсти после скандала с Liglass Trading, как кабмин огорошил другой сомнительной историей.

В конце сентября Фонд по управлению госимуществом радостно объявил, что найден покупатель на сотовую компанию MegaCom. Российская бизнесвумен Елена Нагорная согласилась купить ее за 13,5 миллиарда сомов.

Состоятельность кандидата подтвердила комиссия. Однако проверка журналистов показала иную картину. Елена Нагорная занимается импортом чая и кофе. С сотовыми компаниями никогда не была связана. Да и ее собственные компании не демонстрируют впечатляющих результатов. Бизнесвумен даже приезжала в Кыргызстан, привозила своих юристов, затем попросила время подумать и пропала.

В итоге договор по MegaCom с Еленой Нагорной так и не заключили.

Оказалось, что она хотела взять компанию в доверительное управление, а выкупить только через три года. ФУГИ такой вариант не устроил. 15 ноября в Фонде официально заявили, что переговоры с Еленой Нагорной о продаже MegaCom прекращены.

5 Кыргызско-казахский кризис

Следующим испытанием на прочность для Сапара Исакова стала ситуация на кыргызско-казахской границе. С 10 октября прохождение людей и грузов на границе усложнилось. На пограничном пункте пропуска «Ак-Тилек» образовались многокилометровые очереди грузовиков.

В начале октября Сапар Исаков отправился в Сочи (Россия) для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета. Тогда же на персональной странице главы кабмина появилось сообщение о том, что на полях саммита он поговорил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым о сложившихся сложностях. Но пресс-служба главы РК опровергла факт переговоров.

Сапару Исакову пришлось ехать в Астану договариваться со своим казахским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым. Но решить проблему не удалось. Дорожную карту по урегулированию ситуации стороны так и не подписали.

Выяснение отношений продолжилось на саммите глав правительств в Ташкенте. Стороны высказали друг другу все обиды и претензии, но проблему это не решило. Ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки лишь после вступления в должность нового президента — Сооронбая Жээнбекова. Он встретился с Нурсултаном Назарбаевым на полях саммита ОДКБ. Стороны договорились сесть за стол переговоров и совместно контролировать прохождение грузов на границе. Уже на следующий день правительственная делегация полетела в Астану на переговоры. В итоге стороны подписали дорожную карту по урегулированию ситуации. А очередь из грузовиков на границе исчезла за несколько часов.

6 Когда будет «Таза коом»?

Еще будучи руководителем аппарата президента, Сапар Исаков отвечал за реализацию проекта «Таза коом». Став главой кабмина, он продолжил работу. Однако по факту серьезных подвижек так и не случилось. Да, правительство запустило портал государственных услуг. Сам Сапар Исаков даже напросился на свадьбу к молодоженам, которые первыми подали заявление в ЗАГС через этот портал.

Но общественность ждала от «Таза коом» несколько иного. Сапар Исаков много говорил о том, что уже к 1 октября в столице на двух улицах запустят в пилотном режиме проект «Умный город».

Установки камер для наблюдения за дорожной ситуацией в стране ждут давно. На дворе 5 декабря, но даже в пилотном режиме этого так и не случилось.

Единственное, что стало известно: правительство ведет переговоры с потенциальными инвесторами, которые и займутся реализацией проекта. Наиболее вероятным претендентом называют китайскую компанию Huawei. Она уже пыталась войти на рынок, когда объявляли тендер на «Безопасный город». Но успехом попытка не увенчалась. Сейчас тендера не будет. Идут прямые переговоры, обсуждаются условия сделки, но когда проект начнется, неизвестно.

7 Страшная реальность дорог

«Умного города» на дорогах не хватает просто катастрофически. Что ни день, то новость о смертельном ДТП. Пожалуй, самой шокирующей новостью за время премьерства Сапара Исакова стало сообщение о гибели вице-премьер-министра по силовому блоку Темира Джумакадырова. Он погиб в ДТП в селе Садовом Чуйской области.

Только в Бишкеке число аварий за год выросло на 81 процент. В авариях в столице погибли 57 человек.

Принимать меры правительству Кыргызстана нужно было в самые кратчайшие сроки. Правда, решение проблемы вызвало недоумение общественности. Изучив ситуацию на дорогах, Сапар Исаков принял решение упразднить Патрульную милицию. Вместо нее в Кыргызстане создали Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения. С момента смены вывески прошел почти месяц, а число аварий на дорогах так и не уменьшилось.

8 Порядок в «Манасе» возможен

Обывателям Сапар Исаков запомнился неожиданным визитом в аэропорт «Манас». Ранним утром, без предупреждения премьер-министр решил сам проверить, так ли все печально, как регулярно пишут в соцсетях жители и гости столицы.

Сапар Исаков убедился, что большая часть жалоб на работу аэропорта вполне оправданна. Об этом свидетельствуют огромные очереди на прохождение паспортного контроля при вылете и прилете, необходимость проверки багажа и его долгое ожидание.

Сапар Исаков поручил в кратчайший срок решить проблемы. Вряд ли кто-то верил, что такое возможно. Но оказалось, что при желании можно сделать работу аэропорта более комфортной для людей.

При прилете из стран ЕАЭС не надо проходить таможенный контроль. Число кабинок пограничников увеличилось до 11. Это сократило время прохождения контроля почти вдвое.

Если раньше в очереди приходилось стоять по 40 минут, а то и с час, то теперь процедура занимает 15-20 минут. Да и багаж стали выдавать намного быстрее. А еще в аэропорту наконец-то появилась лента для упорядочения прохождения пассажиров на регистрацию и паспортный контроль.

9 «Кумтор»: новое соглашение и ледники

Одним из главных экономических достижений за первые сто дней премьерства Сапара Исакова можно по праву считать заключение нового соглашения по месторождению Кумтор. Канадская компания «Центерра» согласилась увеличить сумму экологических платежей до $50 миллионов, а также оказать помощь Национальному центру онкологии в покупке современного оборудования.

В свою очередь правительство в третий раз инициировало поправки в Водный кодекс, разрешающие промышленные работы на ледниках Давыдова и Лысом. Ранее парламент принял поправки в первом и втором чтении, а вот в третьем отказался.

На этот раз провести поправки через Жогорку Кенеш удалось. Алмазбек Атамбаев подписал изменения Водного кодекса в последний день своего президентства.

Проблема «Кумтора», будоражившая умы политиков последние шесть лет, частично решена. Исключать возможность пересмотра условий сделки не стоит. Тем не менее кабмину Сапара Исакова удалось хотя бы на короткий период, но снизить накал споров.

10 Первый официальный визит

На премьерство Сапара Исакова пришлось важное политическое событие. Состоялся первый за 26 лет независимости официальный визит главы кабмина. Премьер-министр, для которого визит стал первым в ранге главы правительства, отправился в Россию.

Там Сапар Исаков встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и Госдумы Вячеславом Володиным. А заодно посетил инновационный центр «Сколково», павильон Кыргызстана на ВДНХ и ознакомился с программой правительства «Безопасный город». Визит был более чем насыщенным и продуктивным.