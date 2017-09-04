Талант Султанов назначен советником Премьер-министра Кыргызской Республики

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Султанов Талант Исакович назначен советником Премьер-министра Кыргызской Республики.

Талант Султанов, 1978 года рождения, выпускник программы профессионального образования Гарвардского университета (2016), имеет степень магистра по финансам Колумбийского университета (2006), и степень бакалавра Университета Сан-Франциско (1999), который окончил с отличием.

Талант Султанов является координатором рабочей группы «Таза Коом». Ранее занимал должность директора Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики и Вице-президента по финансам Американского университета в Центральной Азии.

Также он работал в Штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне и центральноазиатском офисе в Алматы.