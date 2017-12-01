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Власть

Аэропорты Кыргызстана могут отдать турецкой компании TAV Airports Holding

«Если аэропорты отдадим частной турецкой компании, то что будет с нашей безопасностью?» — поинтересовался сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» депутат Зарылбек Рысалиев.

По его словам, есть информация о передаче аэропортов турецкой компании TAV Airports Holding. Она планирует инвестировать средства в строительство новых аэропортов в Кыргызстане. Вопрос передачи инвесторам двух аэропортов обсуждался 21 ноября на встрече премьер-министра Сапара Исакова и директора компании TAV Airports Holding Мустафы Сенера. Турецкий инвестор на встрече сообщил, что готов модернизировать аэропорты «Манас» и «Ош».

«Если аэропорты отдадим частной турецкой компании, то что будет с нашей безопасностью? Ведь это стратегические объекты. Мы и так зависим от России по газу, от Казахстана — по дорогам. Если отдадим аэропорты частной турецкой компании, не получится ли как с Кумтором?» — распереживался депутат.

Глава Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбек Зилалиев ответил, что аэропорты пока не передавали турецкой компании.

«Это щепетильный вопрос, который должен быть согласован с Жогорку Кенешем. Пока компании TAV аэропорты мы не передавали», — заключил Дуйшенбек Зилалиев.
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