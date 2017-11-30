В честь президента Казахстана назвали проспект в центре Алматы

Улицу Фурманова в центре Алматы переименовали в проспект имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщили казахстанские СМИ.

«В этом году мы празднуем 20-летие Астаны. История доказала, насколько дальновидным и верным было решение о переносе столицы. И не только в связи с созданием нового современного города в центре Евразии, но и с точки зрения развития Алматы. Это решение вкупе с экономическими реформами президента стимулировали частную инициативу, развитие духа предпринимательства. И сегодня Алматы — это региональный магнит, крупнейший мегаполис Центральной Азии», — заявил мэр города Бауыржан Байбек.

Как отметили СМИ, впервые имя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева присвоено еще 10 лет назад улицам в Иорданском Аммане и городе Грозном (Чечня). Кроме того, улицы имени первого президента Казахстана есть в нескольких городах Турции, именем Нурсултана Назарбаева названа улица в столице Татарстана — Казани.