Никакой реакции. Депутаты возмущены откровениями экс-муфтия о многоженстве

В парламенте Кыргызстана подняли вопрос о многоженстве. Депутат фракции СДПК Аида Касымалиева недоумевает, почему нет реакции правительства на публичное заявление экс-муфтия Чубака ажи Жалилова о том, что он взял вторую жену, не разведясь при этом с первой.

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Нардеп считает, что вопрос о многоженстве в принципе не должен подниматься, когда страна заполнена социальными сиротами.

«Мы ждем от религиозных деятелей высоких моральных принципов. Браки не заключаются из-за нужды. Браки заключаются по любви, из уважения. Почему молчит правительство? Парламент тоже должен отреагировать», — сказала Аида Касымалиева.

Ее поддержала коллега Эльвира Сурабалдиева. Она напомнила, что многоженство — уголовно наказуемое деяние.

В Уголовном кодексе КР есть статья 153 о двоеженстве и многоженстве. В ней говорится, что двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.