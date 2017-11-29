Председатель правительства России Дмитрий Медведев надеется, что Кыргызстан продолжит движение по выбранному пути. Сегодня состоялись переговоры главы КР Сооронбая Жээнбекова с Дмитрием Медведевым.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием на должность президента. «Мы с вами уже неоднократно встречались, когда вы были премьер-министром Кыргызстана, и обсуждали актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного взаимодействия между нашими близкими странами», - сказал он.

Мы надеемся на сохранение преемственности того, что было сделано вами как премьер-министром и предыдущим президентом, а также на продолжение рабочих контактов, которые сейчас ведутся. Дмитрий Медведев

Он подчеркнул, что в последние годы отношения между двумя странами вышли на новый уровень. «Это связано и с укреплением двухстороннего взаимодействия, в которое вы внесли значительную лепту, и в контексте вступления КР в Евразийский экономический союз. Надеюсь на продолжение сотрудничества во всех этих направлениях», — сказал Дмитрий Медведев.