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Власть

Дмитрий Медведев надеется, что Кыргызстан продолжит движение по выбранному пути

Председатель правительства России Дмитрий Медведев надеется, что Кыргызстан продолжит движение по выбранному пути. Сегодня состоялись переговоры главы КР Сооронбая Жээнбекова с Дмитрием Медведевым.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием на должность президента. «Мы с вами уже неоднократно встречались, когда вы были премьер-министром Кыргызстана, и обсуждали актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного взаимодействия между нашими близкими странами», - сказал он.

Мы надеемся на сохранение преемственности того, что было сделано вами как премьер-министром и предыдущим президентом, а также на продолжение рабочих контактов, которые сейчас ведутся.

Дмитрий Медведев

Он подчеркнул, что в последние годы отношения между двумя странами вышли на новый уровень. «Это связано и с укреплением двухстороннего взаимодействия, в которое вы внесли значительную лепту, и в контексте вступления КР в Евразийский экономический союз. Надеюсь на продолжение сотрудничества во всех этих направлениях», — сказал Дмитрий Медведев.
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