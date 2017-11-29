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Власть

Строительство дороги Балыкчи — Корумду опять остановили. Нет денег

Строительство автодороги Балыкчи — Корумду в Иссык-Кульской области Кыргызстана вновь приостановили. У государства нет денег на дальнейшую реализацию проекта, заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты обсуждают поправки в бюджет 2017 года и проект бюджета на 2018 год. На заседании парламентарий Дастан Бекешев рассказал, что люди в Иссык-Кульской области вновь жалуются на проект по строительству дороги Балыкчи — Корумду. Задействованные в стройке местные жители не получают зарплату.

Мы ведем переговоры с «Лонг Хай». Вопрос сейчас обсуждается. Но в этом году выделения средств на проект не предусмотрено. Сейчас работу приостановили. Но в дальнейшем она должна возобновиться.

Сапар Исаков

«У нас запланированы III Всемирные игры кочевников. Нужно проложить новый асфальт. На следующий год постараемся изыскать средства. Но сейчас у нас есть задолженность перед подрядчиком», — признал премьер-министр Сапар Исаков.

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Строительство дороги начали в 2016 году по инициативе премьер-министра Темира Сариева. Отличительной особенностью должно было стать полное финансирование проекта из бюджета. Вокруг выбора подрядчика разгорелся скандал. В итоге лишились поста министр транспорта и дорог Замирбек Айдаров и сам глава кабмина Темир Сариев.

Позже выяснилось, что денег на строительство дороги в бюджете нет. Прошлой зимой сотрудники «Лонг Хай» устраивали забастовки из-за того, что им три месяца не платили зарплату. Тогда вопрос решили, и все лето работы шли. Дорогу должны были завершить до конца 2017-го. Однако строительство затягивается.
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