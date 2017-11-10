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Власть

В Кыргызстане упраздняют патрульную милицию

В Кыргызстане упраздняют Главное управление патрульной милиции (ГУПМ). Об этом сообщил сегодня на экстренном совещании по вопросам аварийности на дорогах премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, создается Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения и увеличивается штатная численность сотрудников. «Насколько, сказать не могу, это секретная информация», — сказал глава кабмина.

Он поручил главе МВД взять на особый контроль вопрос формирования личного состава и принять на работу через конкурсный отбор честных сотрудников.

«Кроме того, нужно предусмотреть персональную ответственность за безопасность на вверенном участке», — отметил Сапар Исаков.

Напомним, Патрульную милицию в Кыргызстане создали в апреле 2016 года.
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