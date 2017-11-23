Алмазбек Атамбаев одобрил поправки в Водный кодекс Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О внесении изменений в Водный кодекс Кыргызской Республики». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принял Жогорку Кенеш 16 ноября и поддержало правительство.

Как сообщается, целью поправок является правовое регулирование воздействия горнодобывающей промышленности на ледники.

Закон направлен на создание условий для обеспечения бесперебойного производства на крупнейшем объекте стратегического значения и распространяется исключительно на два ледника (Давыдова и Лысый) из имеющихся в стране 6 тысяч 771.

В 2016 году доля проекта «Кумтор» в ВВП страны составила 8 процентов, в общем объеме промышленного производства – более 23 процентов. Ежегодные прямые и косвенные поступления в республиканский и местные бюджеты оставляют 7-8 миллиардов сомов.

При принятии закона принято во внимание, что в сентябре правительство Кыргызстана заключило с компанией «Центерра Голд Инк.» Стратегическое соглашение по охране окружающей среды и развитию инвестиций.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

На пресс-конференции президент обещал подумать, прежде чем подписать изменения и поправки в Водный кодекс, разрешающие разработку на ледниках Давыдова и Лысом.