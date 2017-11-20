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Власть

Правительство Кыргызстана решило ликвидировать шесть госпредприятий

Правительство Кыргызстана решило ликвидировать шесть государственных предприятий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Отмечено, что кабмин решил закрыть экономически несостоятельные и не работающие предприятия. Речь о «Кыргызресурсах», Баткенской районной типографии, племенном яководческом заводе «Баткен-Топоз», Физкультурно-студенческом комбинате питания, учебном центре Департамента по делам банкротства и топливно-заправочном комплексе «Манас».

Госорганам поручено создать ликвидационные комиссии и ежеквартально отчитываться о процессе.
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