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Власть

Депутаты одобрили введение НДС на муку и импорт зерна во втором чтении

Депутаты одобрили введение НДС на муку и импорт зерна во втором чтении. Парламентарии приняли объединенный законопроект правительства и депутата Кенжебека Бокоева. Решение принято сегодня на заседании парламента.

Два года назад при вступлении Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Минэкономики предложило освободить от уплаты НДС импорт зерна для поддержки отечественных мукомолов. При этом после переработке зерна в муку предприниматели должны были заплатить НДС. Однако при обсуждении законопроекта в парламенте внесли поправку о том, что от НДС освобождается и мука.

МВФ настоятельно рекомендовал правительству отказаться от такой льготы. Она оказывает воздействие на слишком ограниченный круг лиц, чтобы считаться действенной. Депутат Кенжебек Бокоев и вовсе предложил отменить льготы по НДС на импорт зерна. В итоге два законопроекта объединили.

Депутаты почти полтора часа спорили, кто же виноват в том, что внесли поправку об освобождении от уплаты НДС производства муки, но законопроект поддержали. За него проголосовали 83 нардепа. Против высказались лишь двое.
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