В казахском сегменте Twitter отреагировали на заявления Алмазбека Атамбаева

В казахском сегменте Twitter отреагировали на высказывания президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
«...Такого рода эмоциям не место в большой политике. О блокаде Кыргызстана речи не идет. Надо выполнять нормы и требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров», — написал председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя речь президента Кыргызстана на заседании Национального совета по устойчивому развитию 15 ноября.
Это сообщение Касым-Жомарта Токаева прокомментировали ряд пользователей.
«Атамбаев говорит о семейном правлении в Казахстане. О том, что богатство Казахстана разворовывается. Народ это видит. Атамбаев не истерит, он говорит правду. А Казахстанская власть вдруг вспомнила о «нормах и требованиях ЕАЭС». С Хоргоса больше контрабанды идет на рынки ЕАЭС», — написал в ответ пользователь под ником Cenk Kurt.
«В Казахстане богаты только члены одной семьи и его окружение. Эту правду сказал президент Киргизии, и за это закрыли границу. Простая логика», — написал пользователь под ником Tabula.