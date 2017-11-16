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Власть

В казахском сегменте Twitter отреагировали на заявления Алмазбека Атамбаева

В казахском сегменте Twitter отреагировали на высказывания президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

«...Такого рода эмоциям не место в большой политике. О блокаде Кыргызстана речи не идет. Надо выполнять нормы и требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров», — написал председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя речь президента Кыргызстана на заседании Национального совета по устойчивому развитию 15 ноября.

Это сообщение Касым-Жомарта Токаева прокомментировали ряд пользователей.

«Атамбаев говорит о семейном правлении в Казахстане. О том, что богатство Казахстана разворовывается. Народ это видит. Атамбаев не истерит, он говорит правду. А Казахстанская власть вдруг вспомнила о «нормах и требованиях ЕАЭС». С Хоргоса больше контрабанды идет на рынки ЕАЭС», — написал в ответ пользователь под ником Cenk Kurt.

«В Казахстане богаты только члены одной семьи и его окружение. Эту правду сказал президент Киргизии, и за это закрыли границу. Простая логика», — написал пользователь под ником Tabula.

«Там ничего «грязного» в отношении Казахстана и казахов он не говорил! Он сказал в отношении Назарбаева лично! А это разные вещи, Токаев!» — отреагировал пользователь под ником Monoldor Narin.
 
«Раньше надо было перекрывать границу, когда этот беспредел через Китай пошел, когда Атамбаев начал грязью обливать Казахстан. Теперь на голову залезли, считают, что мы, казахи, должны им открыть границу», — написали другие пользователи.
 
Напомним, Алмазбек Атамбаев накануне на заседании Национального совета по устойчивому развитию рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС, и заявил, что не будет просить прощения у главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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