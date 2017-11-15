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Власть

Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС. Об этом он заявил сегодня на заседании Нацсовета по устойчивому развитию.

По его словам, для развития бизнеса нужен большой рынок. Поэтому Кыргызстан с большой надеждой вступал в ЕАЭС. Глава государства уверен, что решение было правильным. И сейчас страна тоже должна оставаться в составе союза.

«Я постоянно читаю российские газеты, казахскую прессу. Там пишут о том, что Кыргызстан и Атамбаев хотят развалить ЕАЭС. Это полный бред. Мы никогда не собирались и не собираемся выходить из ЕАЭС. Но фактическая реальность такова, что Кыргызстан уже больше месяца отрезан от остальных стран ЕАЭС по прихоти руководства Казахстана. Так кто тогда разваливает союз?»— задался вопросом президент.

Этого не видят только полные идиоты и те, кто не хочет видеть, кто пишет заказные статьи. Причем Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент потребовал уважать законы Кыргызстана не вмешиваться во внутренние дела страны. Не надо навязывать нам свои правила.

Алмазбек Атамбаев

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