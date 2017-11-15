Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС. Об этом он заявил сегодня на заседании Нацсовета по устойчивому развитию.

По его словам, для развития бизнеса нужен большой рынок. Поэтому Кыргызстан с большой надеждой вступал в ЕАЭС. Глава государства уверен, что решение было правильным. И сейчас страна тоже должна оставаться в составе союза.

«Я постоянно читаю российские газеты, казахскую прессу. Там пишут о том, что Кыргызстан и Атамбаев хотят развалить ЕАЭС. Это полный бред. Мы никогда не собирались и не собираемся выходить из ЕАЭС. Но фактическая реальность такова, что Кыргызстан уже больше месяца отрезан от остальных стран ЕАЭС по прихоти руководства Казахстана. Так кто тогда разваливает союз?»— задался вопросом президент.