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Власть

Президент изменил состав Нацсовета по устойчивому развитию

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев внес изменения в состав Национального совета по устойчивому развитию. Соответствующий указ подписан сегодня.

Согласно документу, из состава Нацсовета исключили экс-торага парламента Чыныбая Турсунбекова, экс-премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, лидера «Республики - Ата-Журт» Омурбека Бабанова, экс-вице-премьеров Олега Панкратова и Темира Джумакадырова, бывших главу Нацбанка Толкунбека Абдыгулова, министра экономики Арзыбека Кожошева и его заместителя Руслана Акматбека.

Вместо них в состав Нацсовета по устойчивому развитию включили:

— торага Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова;

— руководителя аппарата президента Алмазбека Усенова;

— вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева;

— секретаря Совета безопасности Алмазбека Курманалиева;

— председателя Нацбанка Кубанычбека Кулматова;

— министра экономики Артема Новикова;

— завотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента секретарем Национального совета Нурсулу Ахметову.

Кроме того, должность Сапара Исакова заменили с руководителя аппарата президента на премьер-министра.

Напомним, что возглавляет Нацсовет по устойчивому развитию лично президент Алмазбек Атамбаев. Кроме него и назначенных сегодня чиновников в состав организации входят:

— председатель Верховного суда Айнаш Токбаева;

— лидер фракции СДПК Иса Омуркулов;

— лидер фракции «Республика — Ата Журт» Алмазбек Баатырбеков;

— лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев;

— лидер фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов;

— замруководителя аппарата президента Эльвира Сариева;

— начальник Генерального штаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиев;

— вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова;

— генеральный прокурор Индира Джолдубаева;

— председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова;

— председатель Счетной палаты Улукбек Марипов;

— министр финансов Адылбек Касымалиев;

— генеральный директор консалтинговой юридической компании «ЭкоПартнер», независимый эксперт по экологии Светлана Борцова;

— директор общественного фонда «Гражданская Платформа» Айнура Усупбекова;

— исполнительный директор Ассоциации агробизнесменов Кыргызстана (ААК) «Жер Азыгы» Азиза Юлдашева;

— секретарь Совета по развитию бизнеса и инвестициям Таалайбек Койчуманов;

— президент Ассоциации поставщиков, производителей и дистрибьюторов Гульнара Ускенбаева.

Отметим, заседание Национального совета по устойчивому развитию в обновленном составе состоится уже завтра.
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