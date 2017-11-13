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Власть

Чуйскую областную больницу разъединяют ради Эрнста Акрамова

Чуйскую областную больницу разъединяют, сообщила сегодня на заседании профильного комитета парламента депутат Аида Исмаилова.

«Есть постановление, согласно которому больница делится на две части. Одна из них – Центр реконструктивной и восстановительной хирургии – станет при Минздраве. А было всего два хирургических отделения», - сказала она.

«Эрнст Акрамов – наш общий учитель, достаточно известный не только в Кыргызстане как хирург, специалист и ученый. Этот центр создан внутри больницы по инициативе Акрамова. Но это не самостоятельное юридическое лицо. У нас есть научный центр сердечно-сосудистой хирургии внутри Нацгоспиталя, то же самое в онкологии – есть маммологический центр», - пояснил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

«А какая целесообразность разделения Чуйской больницы? Хирургические отделения расходуют больше, чем получают прибыли. Зачем их выводить из состава больницы? Это же дополнительные расходы», - заметила Аида Исмаилова.

«Видите ли, Акрамов столько лет проработал и, видимо, хотел бы подытожить свою деятельность», - ответил Батыралиев.

«Если каждый заслуженный врач будет подытоживать и свои отделения выделять... Это нехорошая практика», - резюмировала депутат.
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