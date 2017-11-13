Чиновники рассказали депутатам о строящихся школах

Чиновники рассказали сегодня на заседании профильного комитета парламента депутатам о строящихся школах.

По словам представители Госархстроя, в 2015 году в эксплуатацию сдали 69 школ, в 2016-м — 77, а в этом году планируется довести этот показатель до 80 объектов.

По данным Минфина, финансирование осуществлено на 80 процентов, из запланированных 2 миллиардов 239 миллионов сомов профинансировано 1 миллиард 782 миллиона. «До октября деньги своевременно выделялись, в некоторых школах даже с опережением, особенно в районах, пострадавших в чрезвычайных ситуациях. В ноябре-декабре, если источники дохода подтвердятся, мы профинансируем оставшиеся 20 процентов», — сказал министр финансов Адылбек Касымалиев.

«Разве в декабре ведутся строительные работы?» — усомнился депутат Алмазбек Токторов.

Глава Минфина отметил, что идут внутренние работы, а также установка оборудования и мебели.