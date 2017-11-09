Назначен советник премьер-министра Кыргызстана

Мурад Омоев назначен советником премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Фото аппарата правительства. Советник премьер-министра КР Мурад Омоев родился 20 июня 1979 года в городе Токмаке.

В 1999 году получил степень бакалавра в области экономики и делового администрирования Graceland College, штат Айова, США.

2001-2002 - работа на разных должностях в проекте Агентства США по международному развитию, нацеленному на повышение качества преподавания финансово-экономических предметов в вузах Кыргызстана.

2003-2004 - организовал две магистерские программы, через которые прошли обучение свыше 120 преподавателей вузов.

В 2004 году продолжил обучение в магистратуре Колумбийского университета (Нью-Йорк).

После шестимесячной стажировки в головном офисе Всемирного банка начал карьеру младшего научного сотрудника в Департаменте исследований Международного валютного фонда в городе Вашингтоне.

С 2012 года является экономистом в Европейском департаменте МВФ.

Как сообщается, в МВФ был ответственным за анализ фискальной и монетарной политики, анализ уязвимости от внешних факторов в развивающихся рынках и структурных проблем рынков труда в ряде стран Восточной Европы.

Является лауреатом командной премии МВФ за новаторское исследование в области влияния фискальной политики на экономический рост, добавили в пресс-службе.