13:15
+21
USD 68.96
EUR 80.27
RUB 1.19
Власть

Отдыхаем! 7 и 8 ноября праздничные выходные уже в этом году

7 и 8 ноября станут праздничными выходными уже в этом году. Депутаты парламента сегодня на заседании приняли соответствующее постановление.

Документ представила на пленарном заседании депутат фракции СДПК Айнуру Алтыбаева. Она напомнила, что постановление об учреждении 7 и 8 ноября Днями истории и памяти предков принимается во исполнение указа президента Алмазбека Атамбаева.

Задавать вопросы депутаты по проекту не стали. За постановление проголосовали 56 депутатов. Выступивших против не было. Таким образом, 7 им 8 ноября станут праздничными выходными днями уже в этом году.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев подписал Указ «Об установлении Дней истории и памяти предков». Депутаты фракции СДПК одобрили проект постановления об учреждении праздников еще на прошлой неделе.
Ссылка:
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
Уголь на ветер. Депутаты недовольны ранним включением отопления в Бишкеке
Желающих разрабатывать Кара-Кече нет. Правительство меняет условия
Больше всего уголь подорожал в Баткене и Таласе
На перевале Тоо-Ашуу увеличили количество спецтехники перед снегопадами
Стоимость угля на юге Кыргызстана доходит до 6-7 тысяч сомов за тонну
Алмазбек Атамбаев встретился с новым спикером Жогорку Кенеша
Шесть лет президентства. Какие проекты пытались реализовать при Атамбаеве
Депутатам не дает покоя захороненная мумия из Исторического музея
Депутаты хотят знать, в чем конкретно обвиняют коллегу Канатбека Исаева
В парламенте вновь поднимают вопрос о ситуации на дорогах: как сводки с фронта
Популярные новости
Под Омурбеком Бабановым зашаталось кресло? Во&nbsp;фракции &laquo;РАЖ&raquo; назревает скандал Под Омурбеком Бабановым зашаталось кресло? Во фракции «РАЖ» назревает скандал
Почему учителям и&nbsp;врачам Кыргызстана не&nbsp;строят дома, объяснили в&nbsp;правительстве Почему учителям и врачам Кыргызстана не строят дома, объяснили в правительстве
Президент посоветовал несогласным с&nbsp;его политикой искать другое место жительства Президент посоветовал несогласным с его политикой искать другое место жительства
Ждем. Утверждена дата проведения инаугурации нового президента Кыргызстана Ждем. Утверждена дата проведения инаугурации нового президента Кыргызстана
Бизнес
Новый сервис самообслуживания от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; &laquo;Личный кабинет куратора&raquo; Новый сервис самообслуживания от MegaCom — «Личный кабинет куратора»
Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День — Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов
MegaCom: на&nbsp;пути к&nbsp;цифровому будущему MegaCom: на пути к цифровому будущему