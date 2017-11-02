Отдыхаем! 7 и 8 ноября праздничные выходные уже в этом году

7 и 8 ноября станут праздничными выходными уже в этом году. Депутаты парламента сегодня на заседании приняли соответствующее постановление.

Документ представила на пленарном заседании депутат фракции СДПК Айнуру Алтыбаева. Она напомнила, что постановление об учреждении 7 и 8 ноября Днями истории и памяти предков принимается во исполнение указа президента Алмазбека Атамбаева.

Задавать вопросы депутаты по проекту не стали. За постановление проголосовали 56 депутатов. Выступивших против не было. Таким образом, 7 им 8 ноября станут праздничными выходными днями уже в этом году.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев подписал Указ «Об установлении Дней истории и памяти предков». Депутаты фракции СДПК одобрили проект постановления об учреждении праздников еще на прошлой неделе.