Новый праздник. Кыргызстанцы могут уйти на каникулы с 4 по 8 ноября

Депутаты фракции СДПК сегодня на своем заседании одобрили проект постановления об объявлении 8 ноября выходным днем. Напомним, накануне президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об установлении Дней истории и памяти предков».

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7 и 8 ноября, согласно указу, объявляются днями памяти, а Седьмое ноября теперь будет именоваться Днем истории и памяти предков.

Лидер фракции Иса Омуркулов отметил, что следует порекомендовать коллегам из других фракций одобрить это постановление, чтобы палата могла принять решение и добавить в календарь-2017 еще один красный день.

Члены фракции отметили, что идея посвятить памяти и истории отдельные даты - очень хорошая, и подчеркнули, что ничего антироссийского в этой инициативе нет.

Ранее премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление «О переносе выходного дня». Предполагалось, что кыргызстанцы будут отдыхать с 4 по 7 ноября. Если Жогорку Кенеш примет постановление об объявлении 8 ноября выходным днем, то, возможно, граждане КР будут отдыхать пять дней.