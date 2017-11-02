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Власть

Уголь на ветер. Депутаты недовольны ранним включением отопления в Бишкеке

Депутаты парламента недовольны, что в этом году в Бишкеке так рано включили отопление. Они считают, что уголь расходуется впустую. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявили Аскарбек Шадиев, Азамат Арапбаев и Кожобек Рыспаев.

Сначала недовольство высказал Аскарбек Шадиев. Он уверен, что энергетики слишком рано включили отопление. Теперь жители столицы греют улицу. Азамат Арапбаев заявил, что впустую уже сожгли не менее 50 тысяч тонн угля.

Председатель комитета парламента по топливно-энергетическому комплексу и недопропользованию Кодобек Рыспаев пытался выяснить, действительно ли в течение пяти дней перед включением отопления среднесуточная температура воздуха не превышала +8 градусов по Цельсию. Однако вместо этого он получил ответ, что решение принимала мэрия Бишкека.

«Почему без учета данных по температуре вы включили отопление? Нужно разобраться в этом вопросе и рассмотреть ответственность должностных лиц», — предложил депутат.

В свою очередь вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что не против того, чтобы пункт о изучении вопроса внесли в итоговое постановление параламента. Правительство готово рассмотреть вопрос.

В итоге депутаты приняли к сведению информацию правительства о подготовке отраслей экономики к осенне-зимнему периоду. Народные избранники дали кабмину рекомендации, касающиеся, в том числе, цен на уголь и бесперебойной подачи электроэнергии.
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