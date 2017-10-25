Десять фактов из биографии нового спикера парламента Кыргызстана

Сегодня спикером Жогорку Кенеша стал депутат от фракции «Кыргызстан» Дастан Джумабеков. Мы уже писали о том, какими инициативами запомнился нам этот народный избранник. ИА «24.kg» выбрало десять интересных, на наш взгляд, фактов из биографии нового торага.

Факт №1

Дастан вырос в большой и дружной семье — пять мальчиков и четыре девочки в семье Джумабековых. Самый старший — известный доктор, директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков. Дастан — девятый по счету сын.

Факт №2

По словам Сабырбека Джумабекова, Дастан всегда заметно отличался от других братьев упорством и трудолюбием. На летних каникулах будущий спикер Жогорку Кенеша работал на табачных плантациях. А с четвертого класса, работая там, зарабатывал себе на одежду и все необходимые школьные принадлежности. А в соревнованиях по уборке табака он неизменно был в юных передовиках.

Факт №3

В семье признают, что Дастан был безусловным лидером. В шестом классе за победу его досрочно приняли в комсомол. Тогда ему не хватало несколько месяцев до принятия, но его, поставив в пример, приняли в ряды ВЛКСМ.

Факт №4

У семьи Джумабековых всегда был не большой, а очень большой огород. И Дастан, работая на плантациях, занимаясь спортом, успевал помогать и в огороде, и скотину накормить. В 13 лет будущий большой политик вывел для себя формулу успеха: вставать нужно до восхода солнца. Все успеешь, к тому же, когда взойдет солнце, будет тяжелей заниматься хозяйством.

Факт №5

По словам Сабырбека Джумабекова, Дастан всегда был любимчиком как учителей, так и своих друзей-сверстников, в какой бы школе он ни учился, и до сих пор его помнят учителя и ставят его в пример.

Факт№6

Первая школьная любовь Дастана Джумабекова — Каныкей Раймалиева. Они были одноклассниками. Сейчас она заслуженная артистка Кыргызстана.

Факт №7

Супруга Дастанбека Артисбековича Алина — экономист по образованию. Она посвятила себя семье. Дастанбек и Алина Джумабековы воспитывают троих детей. Айгерим — старшая дочь, она учится в 11 классе и мастер спорта по художественной гимнастике, призер международных соревнований. Айтегин — младшая дочь, ей 12 лет, и она тоже занимается гимнастикой.

Сыну Алихану семь лет. Он, как папа, хочет быть сильным и мужественным, поэтому уже сейчас вместе с ним ходит на тренировки.

Факт №8

Дастанбек Джумабеков заверяет, что никогда в жизни не пробовал спиртного. Однажды друзья подлили ему в чай виски. Как ему было плохо, до сих пор помнит Сабырбек Артисбекович. Больше над спикером никто не шутит.

Факт №9

Хобби торага ЖК — чтение исторических книг.

Факт №10

Сейчас он готовится к Иссык-Кульскому марафону, где вместе с братом Сабырбеком намерен пробежать 21 километр. Опыт у них уже есть. Прошлогодний.