Чем известен новый спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков

Сегодня спикер парламента Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков объявил о своей отставке. Коалиция парламентского большинства тотчас внесла в повестку дня вопрос об избрании нового главы законодательной ветви власти. На пост претендовал единственный кандидат — депутат от фракции «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков.

В итоге за него проголосовало большинство коллег. Дастанбек Джумабеков — новый спикер Жогорку Кенеша шестого созыва.

Кто он, новый торага ЖК? ИА «24.kg» предлагает читателям познакомиться с ним поближе.

Дастанбеку Джумабекову 2 ноября исполнится 41 год. Он родился в селе Саткей Кара-Бууринского района Таласской области.

В 2001 году получил диплом юриста, окончив Кыргызский национальный университет. Карьеру начал в МЧС.

В 2010 году стал депутатом парламента от политической партии «Ата-Журт». Успел побыть лидером фракции с приставкой «и.о.».

Чем запомнился депутат Джумабеков

В 2012 году он поручился за обвиняемого в избиении жителя города Оша.

«Мы вместе занимались спортом до моего депутатства. Он человек спортивный. У него были успехи на этом поприще. Я не знаю, член ОПГ он или нет, но человек он хороший. Его вину может доказать лишь суд», — объяснял свое покровительство обвиняемому в совершении преступления депутат Дастанбек Джумабеков.

Спикер с уважением относится к работникам СМИ. Однажды он заступился за парламентских журналистов, заявив, что аккредитованные в Жогорку Кенеше корреспонденты имеют право работать и освещать деятельность народных избранников без каких-либо ограничений. Заявление последовало после того, как пресс-служба ЖК запретила парламентским журналистам перемещаться в зале пленарных заседаний и разговаривать по мобильному телефону во время работы депутатов.

Журналисты — показатель свободы, поэтому мы не должны ни в чем их ограничивать. Тем более мы их знаем и видим каждый день, и они не нарушают никакой этики. Дастанбек Джумабеков

«Они же должны через Интернет и телефоны оперативно передавать информацию. Так что мы должны предоставить условия для работы парламентских журналистов и не создавать им никаких препон», — говорил он.

В 2014 году, когда местные чиновники создали в Кочкорском районе целый штаб по обнаружению и истреблению чупакабры, Дастанбек Джумабеков предложил привлечь к акции военнослужащих с оружием.

Представитель партии «Ата-Журт» известен и тем, что выступал за денонсацию соглашения по «Кумтору», призывая «решать проблемы по ходу».

В парламент шестого созыва Дастанбек Джумабеков пришел уже от другой партии — «Кыргызстан». Он был заместителем председателя комитета ЖК по аграрной политике.

Широкий общественный резонанс вызвала инициатива Дастанбека Джумабекова о переносе начала учебного года с 1 сентября на 20-е. Соответственно, конец учебного года перемещался бы на 20 июня. Вопрос остался открытым.

Он автор законопроекта, которым предлагается выдавать каждому родившемуся ребенку, независимо от доходов его родителей, ежегодное пособие размером от 30 до 50 тысяч сомов.

Дастанбек Джумабеков выступил против введения моратория на отстрел животных, занесенных в Красную книгу. Против, напомним, проголосовала фракция «Кыргызстан» в полном составе.

Спортсмен и противник вредных привычек

Дастанбек Джумабеков ведет спортивный образ жизни, регулярно участвуя в марафонских забегах. Он мастер спорта по восточным единоборствам, мастер спорта по карате-до киокушинкай.

В прошлом году Дастанбек Джумабеков стал участником полумарафона Run the Silk Road 2016.

В апреле 2017 года Дастанбек Джумабеков занял третье место на чемпионате мира по NAGA-грэпплингу (Нью Джерси).

Грэпплинг — боевое искусство, включающее в себя преимущественно борьбу на земле. Этот вид борьбы разработан на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и бразильского джиу-джитсу. В грэпплинге решающее значение имеет не грубая физическая сила, а прежде всего технический арсенал спортсмена.

Вновь избранный спикер ЖК — младший брат хирурга с мировым именем, директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Джумабекова.

Дастанбек Джумабеков не курит и не употребляет алкоголь. И, по его признанию, терпеть не может курящих.

На вопрос журналистов о «запоздалой любви» ответил, что всю любовь посвящает своей жене, живет с ней и останется с ней. Он заверяет, что очень часто звонит супруге и дочерям.