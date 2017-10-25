Премьер Казахстана объяснил очереди на границе с Кыргызстаном

Премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев прокомментировал сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе ситуацию на участках кыргызско-казахской и российско-казахской границы.

По его словам, проводимая сегодня работа на границе «не направлена специально каким-то образом в отношении кыргызской стороны».

Кроме цели снизить потери по налоговой составляющей и уровень контрабанды, Казахстан ничего не преследует. Это также относится и к другим нашим друзьям по союзу. Бакытжан Сагинтаев

«Мы работаем над дорожной картой между Казахстаном и Кыргызстаном (состоящей из 48 пунктов. — Прим. ИА «24.kg»). По 43 пунктам у нас полное понимание. И в дальнейшем наши службы будут работать над их реализацией», — сказал Бакытжан Сагинтаев.

Он представил краткий обзор ситуации по товарным поставкам из КНР в страны ЕАЭС. «По данным ЕЭК, импорт стран ЕАЭС в 2016 году составил $201 миллиард. При этом наибольший удельный вес приходится на Китай — 22,7 процента. Аналогичная ситуация и за 7 месяцев 2017-го», — отметил премьер Казахстана.

Анализ динамики импорта из КНР в ЕАЭС за 2014-2016 годы показал: по всем странам, кроме КР, наблюдается снижение импорта, причем наибольшее снижение приходится на Казахстан — в два раза. Бакытжан Сагинтаев

«Анализ динамики поступления таможенной пошлины за 2014-2016 годы также показал снижение поступлений по всем странам союза, кроме Кыргызстана. Больше всего теряет Казахстан — на 18,9 процента», — добавил он.

Глава кабмина РК также подчеркнул неадекватный ввоз товаров народного потребления (одежды и обуви) на душу населения. К примеру, в Кыргызстан ввозится одежды больше, чем в Казахстан, в 65 раз и больше, чем в Россиию, в 43 раза.

Он напомнил, что Казахстан еще в 2016 году неоднократно поднимал вопрос недостаточного таможенного администрирования.

Между службами КР и РК в целях пресечения недостоверного декларирования товаров при ввозе из КНР 5 июня 2017 года подписан план совместных действий. Однако должного эффекта не последовало по причине неисполнения кыргызской стороной запланированных мероприятий. Бакытжан Сагинтаев

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков отметил, что кыргызская сторона сделает отдельное заявление. «Нам тоже есть что сказать. Многокилометровая очередь реально вызывает возмущение граждан не только Кыргызстана, но и Казахстана и третьих стран», — сказал он.