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Власть

Комитет ЖК одобрил денонсацию соглашения об отказе от гранта $100 миллионов

Парламентский комитет по бюджету и финансам сегодня одобрил денонсацию соглашения об отказе от грантовой помощи Казахстана размером $100 миллионов в рамках ЕАЭС.

Депутаты выслушали вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

«Мы решили сказать «нет» этим средствам. Мы больше не нуждаемся в них. Мы будем искать источники финансирования из бюджета или извне его», — пояснил чиновник.

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По данным вице-премьера, к сегодняшнему дню завершилось строительство большинства из 14 лабораторий, отвечающих требованиям ЕАЭС. Средства на эти лаборатории Кыргызстан нашел сам.

Дуйшенбек Зилалиев пообещал, что до конца года работы будут завершены.

Законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном направлен правительством Кыргызстана в парламент на прошлой неделе.

Соглашением казахстанская сторона в целях содействия процессам интеграции КР в Евразийский экономический союз должна была оказать кыргызской стороне помощь, эквивалентную $100 миллионам. Первый транш в $41 миллион должен был поступить на прошлой неделе.

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что «официальная информация от кыргызстанской стороны не поступала».
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