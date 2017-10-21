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Экономика

МИД Казахстана: Кыргызстан официально не сообщал о денонсации соглашения

«Мы обратили внимание на публикации в ряде СМИ о намерении правительства Кыргызстана инициировать денонсацию соглашения с Казахстаном о выделении технической помощи. Официальная информация от кыргызской стороны к нам не поступала. Кроме того, данный вопрос не затрагивался во время переговоров глав правительств двух стран 18 октября», – сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ануара Жайнакова.

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов 17 октября сообщил, что Кыргызская Республика не заявляла об отказе от технической помощи Казахстана в рамках присоединения к ЕАЭС.

«Кыргызстаном было заявлено об отказе от гуманитарной помощи, поскольку отпала необходимость и все проблемы уже решены. По части технической помощи, которая исходит из $100 миллионов в рамках присоединения КР к Евразийскому экономическому союзу, здесь каких-либо отказов на сегодня не прозвучало. Мы в плановом порядке двигаемся по выделению средств из республиканского бюджета», – сообщил Бахыт Султанов.

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Напомним, 9 февраля Кыргызстан и Казахстан подписали детализированное соглашение об оказании помощи казахстанской стороной. Речь идет о документе, по которому Казахстан обязуется помочь Кыргызстану адаптироваться к условиям ЕАЭС и предоставляет $100 миллионов в виде гранта.

Вчера ИА «24.kg» сообщило о том, что Кыргызстан намерен в одностороннем порядке разорвать соглашение с Казахстаном, подписанное в рамках Евразийского экономического союза в прошлом году. Соответствующий документ  направлен в Жогорку Кенеш. Инициаторами являются Министерство экономики, Государственная таможенная и Пограничная службы.

Отметим, ранее президент КР Алмазбек Атамбаев, комментируя ситуацию на кыргызско-казахской границе, заявил, что Кыргызстану не нужна помощь от Казахстана.
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