Сколько заработали братья Жээнбековы за четыре года

ЦИК Кыргызстана представил данные ручного подсчета голосов избирателей на прошедших президентских выборах. Лидер президентской гонки остался неизменным — Сооронбай Жээнбеков. ИА «24.kg» внимательно изучило декларации братьев Жээнбековых с 2013 года. Хотите узнать, кто из них оказался самым богатым?

Тополя и тракторы Сооронбая Жээнбекова

Интересно, что данных о доходах и расходах самого Сооронбая Жээнбекова на сайте Государственной кадровой службы сейчас нет. Раздел «Руководители КР» пуст. Эти сведения СМИ опубликовали ранее.

В 2013 году Сооронбай Жээнбеков был полномочным представителем правительства (губернатором) в Ошской области. За отчетный период он заработал на своей должности 483 тысячи сомов. Будущий глава государства владел несколькими земельными участками, общая площадь которых составляет 57 гектаров . В его собственности еще был указан трактор МТЗ-80. Родственники Сооронбая Шариповича заработали в 2013 году 4,6 миллиона сомов от продажи крупного и мелкого рогатого скота.

В 2014 году Сооронбай Жээнбеков занимал две должности — был полпредом в Ошской области, а с декабря стал премьер-министром. В тот год он заработал 551 тысячу сомов.

Из движимого имущества у Сооронбая Жээнбекова был лишь трактор МТЗ-80, который он в 2013 году передал в доверительное управление.

В собственности у близких родственников было 26,6 гектара земли и пастбище площадью 66,6 гектара.

В 2015 году Сооронбай Жээнбеков заработал 476,9 тысячи сомов. В его собственности числятся земельный участок в 8 соток, два сельхозугодья площадью 1,54 и 1,05 гектара, три земельных участка сельхозназначения (по 21,5, 18,73, 6,72 гектара) и два участка с многолетними насаждениями (17 и 40 гектаров ). Помимо этого, без пяти минут президент страны владеет домами площадью 160 и 60 квадратных метров.

Во владении родственников теперь уже бывшего премьер-министра — земельный участок площадью 10 гектаров и сельхозугодья в 16,6 и 50 гектаров , а также дом площадью 64 квадратных метра. Заработали родственники экс-главы кабмина в совокупности 3,6 миллиона сомов.

В 2016 году у будущего главы государства стало значительно меньше земель. Зато выросли доходы и увеличилось число яблонь и тополей.

Согласно декларации, Сооронбай Жээнбеков заработал в прошлом году 870 тысяч сомов. В его собственности дом, дача, кошара, складские помещения, земли и четыре участка сельхозназначения. Еще у него есть 1 тысяча 700 яблонь, 2 тысячи тополей и дом-вагончик. Данных о расходах нет.

У близкого родственника Сооронбая Жээнбекова квартира, два земельных участка (10 и 10,6 гектара) и автомобиль «Лексус 470». Доход родственников составил 2 миллиона 400 тысяч сомов от продажи продукции, но какой, не уточняется.

Главный пчеловод семьи

Фото из Интернета. Асылбек Жээнбеков

Асылбека Жээнбекова все хорошо знают. Он экс-спикер парламента, который уступил брату место в большой политике, когда того выдвинули на пост премьер-министра, и покинул кресло торага Жогорку Кенеша. Декларация депутата рассказывает о внерабочем увлечении политика.

В 2013 году заработная плата Асылбека Шариповича составила 1 миллион 18 тысяч 941,58 сома. Он также заработал 1,54 миллиона сомов от продажи крупного и мелкого рогатого скота и меда. Асылбек Жээнбеков владел домом площадью 1,5 тысячи квадратных метров, зданиями и сооружениями площадью 9,7 тысячи и 3 тысячи квадратных метров, кафе площадью 3,5 тысячи квадратных метров, земельными участками площадью 6 тысяч и 3 тысячи квадратных метров. Также в собственности экс-торага ЖК КР 91,52 процента акций АО «Алтынкол», акции ОсОО «Бий-Мырза». В декларации указано, что акции переданы в доверительное управление.

Родственники Асылбека Жээнбекова в 2013 году заработали 800 тысяч сомов. Они владеют домом площадью 3 тысячи 304 квадратных метра и земельным участком площадью 2 тысячи 576, зданиями и сооружениями площадью 20,8 тысячи квадратных метров.

В 2014 году доходы торага Жогорку Кенеша вдвое превысили расходы.

Так, Асылбек Жээнбеков заработал 1 миллион 14 тысяч 941 сом по месту основной работы и 1 миллион 240 тысяч сомов — на гражданско-правовых сделках. В собственности у спикера был дом площадью 1,5 тысячи квадратных метров, здания и сооружения площадью 12 тысяч 700 квадратных метров, кафе-ресторан площадью 3,5 тысячи квадратных метров и пашни площадью 9 тысяч квадратных метров.

Кроме того, у спикера были доли в уставном капитале сразу нескольких хозяйствующих субъектов. Все они переданы в доверительное управление. Были у Асылбека Жээнбекова также животные и пчелосемьи.

В 2015 году Асылбек Жээнбеков заработал 2 миллиона 158 тысяч сомов. На месте остались пашни, дом, два земельных участка, два здания и два строения (площадь не указана). Кафе-ресторана теперь в декларации нет — объект передан в доверительное управление.

У экс-спикера были два ОсОО и одно АО. Из хозсубъектов — акции и пасека. Родня Асылбека Жээнбекова владела домом, хозпостройками и земельным участком. А их годовой доход составил 348 тысяч сомов.

В 2016 году хобби (пчеловодство) Асылбека Жээнбекова стало приносить первые доходы. В прошлом году он заработал 884 тысячи 358 сомов по месту основной работы и 1 миллион 230 тысяч на продаже скота и меда. Согласно декларации за прошлый год, в собственности у него дом площадью 1,5 тысячи квадратных метров, незаконченные строения площадью 3 тысячи и 3,5 тысячи квадратных метров, пашни в 0,6 и 0,3 гектара и здания и сооружения площадью 9,7 тысячи квадратных метров.

Есть у Асылбека Жээнбекова 91,52 процента акций в АО, а также скот и пчелосемьи. А вот машин у Асылбека Жээнбекова в собственности нет.

Близкие родственники экс-торага заработали на основном месте работы 198 тысяч сомов, а потратили 1 миллион 768 тысяч. У них есть дома, здания и сооружения, земельный участок. Их площадь не указана в декларации Асылбека Жээнбекова. При этом у близких родственников, в отличие от самого депутата, есть легковой автомобиль «Тойота Ленд Крузер».

Дипломатическая скромность

Фото из Интернета. Жусупбек Шарипов

Еще один брат будущего главы государства — Жусупбек Шарипов — дипломат. В 2013 году и до середины 2014-го он был Чрезвычайным и Полномочным Послом в Саудовской Аравии. Затем его назначили послом в Кувейте.

Данных о доходах и расходах посла за 2014 год нет. Однако известно, что в 2013-м Жусупбек Шарипов заработал больше всех среди дипломатов — 2,265 миллиона сомов. Еще 2,93 миллиона он заработал на гражданско-правовых сделках.

Жусупбек Шарипов владел квартирой площадью 71 квадратный метр.

В 2015 году посол заработал $50 тысяч 621 и 1 миллион 79 тысяч сомов от продажи скота. В собственности у Жусупбека Шарипова значилась половина квартиры в 71 квадратный метр.

Близкие родственники посла заработали в 2015 году $12 тысяч 614. При этом не указано, откуда получен этот доход. В собственности у родственников была только машина. Никаких автомобилей ни у самого Жусупбека Шарипова, ни у его родственников не было.

В прошлом году, согласно декларации, он заработал 3 миллиона 861 тысячу 585 сомов на основном месте работы и 1 миллион 76 тысяч сомов — от продажи крупного и мелкого рогатого скота. При этом расходы посла составили 2 миллиона 925 тысяч 41 сом.

Жусупбек Шарипов по-прежнему владеет половиной квартиры площадью 71 квадратный метр и половиной земельного участка без строения, пашней площадью 0,82 гектара. Близкие родственники посла заработали в 2016 году $13 тысяч 396 в качестве компенсации. В собственности у них квартира площадью 52,1 квадратных метра. Данных о расходах родственников в декларации нет.

Ни сам Жусупбек Шарипов, ни его близкие родственники до сих пор не имеют собственных автомобилей.