Атамбаев признался, что излишне эмоционален и огорчен большим числом разводов

«Никогда не забывайте историю и боритесь со своими недостатками, хоть это и трудно», — пожелал сегодня на вручении стипендий отличившимся студентам президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Я не могу побороть свою излишнюю эмоциональность. Мне уже 61 год, и, как говорится, горбатого могила исправит. Кому-то надо говорить правду. Некоторым она не нравится, рикошетом ударяет и по мне самому. Но я всегда побеждал только благодаря правде и опоре на добрых людей», — сказал глава государства.

Алмазбек Атамбаев добавил, что его беспокоит процент разводов.

«Учитесь прощать своих вторых половинок. Не зря говорят, что Бог сначала создал просто человека — ни мужчину, ни женщину. Но он стал настолько силен, что Бог разделил его пополам и сделал так, чтобы трудно было найти свою половинку. Если ты ее находишь, то становишься очень сильным», — отметил он.

На церемонии награждения Алмазбек Атамбаев сказал, что в такие дни получает заряд энергии, потому что видит будущее независимого и процветающего Кыргызстана.