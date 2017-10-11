11:15
+21
USD 68.41
EUR 80.58
RUB 1.18
Власть

Директора ГП «Кыргызкомур» уволили из-за недостатков в работе

Директор ГП «Кыргызкомур» Мырза Джаманбаев освобожден от занимаемой должности из-за недостатков в работе по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018 года. Об этом сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР.

По их данным, в некоторых СМИ появилась информация, что его увольнение имеет политическую подоплеку. Информация не соответствует действительности.

Как сообщается, по объему работ в 2017 году допущено отставание до трех месяцев. Такой недостаточный темп может привести к критической ситуации в виде дефицита угля.

Мырза Джаманбаев освобожден от занимаемой должности распоряжением премьер-министра КР 4 октября.

Ранее на заседании депутаты рассматривали вопрос поставки угля на столичную ТЭЦ на предстоящий отопительный период. Депутаты остались недовольны.
Ссылка:
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Главой штаба по выборам стал первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов
Назначен заместитель генерального прокурора Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 октября
Кто пытался захватить власть в Кыргызстане и сел за это
Назначен генеральный директор ГП «Кыргызтеплоэнерго»
Назначен новый начальник Главного управления государственной спецохраны
Назначен советник премьер-министра Кыргызстана на общественных началах
Уволился завотделом аппарата президента Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 сентября
Премьер Кыргызстана впервые за 26 лет посетит Россию с официальным визитом
Популярные новости
Премьеру не&nbsp;спится. Сапар Исаков рано утром провел рейд в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Премьеру не спится. Сапар Исаков рано утром провел рейд в аэропорту «Манас»
В&nbsp;аппарате президента Кыргызстана рассказали, зачем он&nbsp;едет в&nbsp;Узбекистан В аппарате президента Кыргызстана рассказали, зачем он едет в Узбекистан
Кто пытался захватить власть в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;сел за&nbsp;это Кто пытался захватить власть в Кыргызстане и сел за это
Бывший глава ГСИН стал депутатом Жогорку Кенеша Бывший глава ГСИН стал депутатом Жогорку Кенеша
Бизнес
&laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День-Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов
Samsung Galaxy Note8&nbsp;в рассрочку в&nbsp;магазинах O!Store Samsung Galaxy Note8 в рассрочку в магазинах O!Store
Покупки в&nbsp;радость с&nbsp;программой лояльности БТА Банка &laquo;Бонус плюс&raquo; Покупки в радость с программой лояльности БТА Банка «Бонус плюс»
Связисты&nbsp;О! обеспечили связью лавиноопасный участок автодороги Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Связисты О! обеспечили связью лавиноопасный участок автодороги Бишкек — Ош