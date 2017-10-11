Директора ГП «Кыргызкомур» уволили из-за недостатков в работе

Директор ГП «Кыргызкомур» Мырза Джаманбаев освобожден от занимаемой должности из-за недостатков в работе по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018 года. Об этом сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР.

По их данным, в некоторых СМИ появилась информация, что его увольнение имеет политическую подоплеку. Информация не соответствует действительности.

Как сообщается, по объему работ в 2017 году допущено отставание до трех месяцев. Такой недостаточный темп может привести к критической ситуации в виде дефицита угля.

Мырза Джаманбаев освобожден от занимаемой должности распоряжением премьер-министра КР 4 октября.

Ранее на заседании депутаты рассматривали вопрос поставки угля на столичную ТЭЦ на предстоящий отопительный период. Депутаты остались недовольны.