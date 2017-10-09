Правительство Казахстана напомнило Кыргызстану об оказанной финансовой помощи. С официальным заявлением после выступления президента КР сегодня выступил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.
Глава правительства Казахстана рассказал о реальном экономическом развитии республики. За годы независимости экономика выросла в 20 раз. В 2012 году РК вошла в число пятидесяти самых конкурентоспособных экономик мира.
«Все эти годы Казахстан всегда был рядом с кыргызским народом, особенно в трудные минуты, с пониманием относился к просьбам руководства Кыргызстана, максимально содействовал в решении насущных социально-экономических проблем и оказывал существенную гуманитарную помощь, включая поставки энергоносителей, продовольственных и других социально значимых товаров», — говорится в заявлении.
В рамках вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз президент Казахстана решил предоставить техническую помощь на $100 миллионов.
125 тысяч трудовых мигрантов зарегистрированы и проживают в Казахстане. При этом они в полном объеме обеспечены социальными и медицинскими гарантиями от нашего государства.
На казахстанские средства в рамках технической помощи будут оснащены ветеринарные и фитосанитарно-карантинные посты, построены и оснащены карантинные и ветеринарные лаборатории, центр регистрации и сертификации ветеринарных препаратов.
Напомним, Алмазбек Атамбаев рассказал на вручении государственных наград о навязываемых Кыргызстану казахской властью руководителях.
Несмотря на неоднократные спекулятивные выпады Атамбаева, правительство Казахстана намерено и далее активно углублять и расширять казахстанско-кыргызстанское стратегическое партнерство и сотрудничество.Бакытжан Сагинтаев