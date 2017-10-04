Назначен генеральный директор ГП «Кыргызтеплоэнерго»

Нургазы Нишанова назначили генеральным директором государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, премьер-министр Сапар Исаков подписал соответствующее распоряжение.

Нургазы Нишанов родился 3 сентября 1983 года в городе Джалал-Абаде. Образование высшее. В 2007 году окончил Ошский государственный университет по специальности «юриспруденция».