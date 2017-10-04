Назначен генеральный директор ГП «Кыргызтеплоэнерго»

Нургазы Нишанова назначили генеральным директором государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.
По его данным, премьер-министр Сапар Исаков подписал соответствующее распоряжение.
Нургазы Нишанов родился 3 сентября 1983 года в городе Джалал-Абаде. Образование высшее. В 2007 году окончил Ошский государственный университет по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве частного предпринимателя.2013–2014 — заместитель директора государственного предприятия «Кыргызжилкоммунсоюз»;
2014–2015 — председатель городского кенеша Джалал-Абада;
с октября 2015 года — депутат Жогорку Кенеша 6-го созыва от политической партии «Республика — Ата-Журт».
Государственное предприятие «Кыргызтеплоэнерго» является правопреемником госпредприятия «Кыргызжилкоммунсоюз» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.