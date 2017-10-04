20:23
+10
USD 68.52
EUR 80.41
RUB 1.18
Власть

Назначен генеральный директор ГП «Кыргызтеплоэнерго»

Нургазы Нишанова назначили генеральным директором государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, премьер-министр Сапар Исаков подписал соответствующее распоряжение.

Нургазы Нишанов родился 3 сентября 1983 года в городе Джалал-Абаде. Образование высшее. В 2007 году окончил Ошский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве частного предпринимателя.

2013–2014 — заместитель директора государственного предприятия «Кыргызжилкоммунсоюз»;
2014–2015 — председатель городского кенеша Джалал-Абада;
с октября 2015 года — депутат Жогорку Кенеша 6-го созыва от политической партии «Республика — Ата-Журт».
 
Государственное предприятие «Кыргызтеплоэнерго» является правопреемником госпредприятия «Кыргызжилкоммунсоюз» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.
Ссылка:
просмотров: 836
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен новый начальник Главного управления государственной спецохраны
Назначен советник премьер-министра Кыргызстана на общественных началах
Уволился завотделом аппарата президента Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 сентября
Азамат Усенов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Монголии
Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 сентября
Назначен заместитель министра иностранных дел Кыргызстана
В мэрии Оша произошли кадровые изменения
Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 сентября
Освобожден от должности директор Агентства автомобильного и водного транспорта
Популярные новости
Серьезное обвинение. Канатбека Исаева подозревают в&nbsp;попытке захвата власти Серьезное обвинение. Канатбека Исаева подозревают в попытке захвата власти
Канатбек Исаев задержан и&nbsp;доставлен в&nbsp;ГКНБ Канатбек Исаев задержан и доставлен в ГКНБ
Сапар Исаков похвалил главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева Сапар Исаков похвалил главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева
Жанар Акаев: MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай Жанар Акаев: MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай
Бизнес
&laquo;Элдик 120&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; выгодный тариф для всех! «Элдик 120» от MegaCom — выгодный тариф для всех!
Новый сервис для оплаты услуг со&nbsp;смартфона&nbsp;&mdash; О!Деньги Новый сервис для оплаты услуг со смартфона — О!Деньги
Один из&nbsp;самых популярных смартфонов&nbsp;&mdash; Huawei P10&nbsp;в рассрочку в&nbsp;O!Store Один из самых популярных смартфонов — Huawei P10 в рассрочку в O!Store
Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов