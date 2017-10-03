Алмазбек Атамбаев передал сотрудникам Генпрокуратуры ключи от квартир

Алмазбек Атамбаев передал сотрудникам Генеральной прокуратуры ключи от квартир. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Президент КР напомнил о временах, когда милиция, прокуратура, силовые структуры оставались без должного внимания со стороны государства, когда люди оставались без надежды на будущее, без жилья и без веры в лучшее.

По словам Алмазбека Атамбаева, прокуратура лишилась следственных полномочий, вместе с тем усилен надзор.

Прокуратура на самом деле должна быть оком государства. Не государя, а государства. Вы должны следить за чиновниками от имени государства, следить за соблюдением законов и сами показывать пример честной и добросовестной работы. Алмазбек Атамбаев

Глава государства подчеркнул, что в Кыргызстане все еще есть много сил, которые хотели бы поднять в стране смуту.

«Им не нужна наша страна, стабильность в нашей стране. Им не нужна демократия, им нужна смута. Нам же нужна настоящая демократия. А демократия - это диктатура закона. За строгим соблюдением закона и должна следить прокуратура. Поэтому значение прокуратуры будет усиливаться. И мы не допустим возврата к прошлому... Мы нашли эту дорогу – мы работаем для людей. И с этой дороги мы не свернем», - сказал Алмазбек Атамбаев и вручил главе надзорного ведомства Индире Джолдубаевой сертификат на 300 тысяч сомов на строительство детской площадки во дворе домов.