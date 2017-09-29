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Власть

Дмитрий Медведев: Новое правительство должно продолжить взятый Кыргызстаном курс

«Я надеюсь, что новое правительство Кыргызстана продолжит взятый страной курс на всемерное развитие отношений с Россией», — заявил сегодня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром КР Сапаром Исаковым.

Дмитрий Медведев еще раз поздравил коллегу с назначением на должность и пожелал успехов, потому что «это работа довольно тяжелая и сложная». Он отметил, что РФ ценит то, что Сапар Исаков совершил первый визит в качестве премьер-министра именно в Россию. Заодно Дмитрий Медведев передал от себя и президента России Владимира Путина привет главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

«Мы близкие партнеры и союзники. У нас действительно дружеские отношения. Но всегда важно «сверить часы», чтобы посмотреть, как развивались и развиваются наши отношения», — отметил глава правительства России.

Мы надеемся, что с приходом нового правительства будет обеспечена надлежащая преемственность того курса вашей страны, который она проводила в последние годы: курс на развитие отношений с Россией.

Дмитрий Медведев

«Этой позиции придерживается президент Алмазбек Атамбаев, с которым мы неоднократно эти вопросы обсуждали. Сегодня мы сможем компактно, но, тем не менее, продуктивно обменяться мнениями и соображениями, как развиваются наши экономические и гуманитарные отношения, как развиваются интеграционные процессы на евразийском пространстве, то есть наше совместное членство в ЕАЭС», — заключил Дмитрий Медведев.
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