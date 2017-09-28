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Власть

МЧС нужна спецтехника для борьбы со стихийными бедствиями. Денег в казне нет

Министерству чрезвычайных ситуаций срочно нужна новая спецтехника для борьбы со стихийными бедствиями. Но в бюджете денег на это нет. Об этом заявил сегодня на заседании правительства глава ведомства Кубатбек Боронов.

По его словам, об увеличении финансирования МЧС было постановление правительства. Вопрос должны были решить в течение трех месяцев, но до сих пор ничего не изменилось. Ни на текущий, ни на следующий год дополнительное финансирование не предусмотрено.

«У нас осталось годных всего 69 машин. Этот год был тяжелый. У нас мало техники. Для борьбы с оползнями нужна специальная техника. Прошу рассмотреть вопрос выделения средств из бюджета», — заявил Кубатбек Боронов.

Его поддержал и глава правительства Сапар Исаков.

Мы должны решить вопрос. Прогнозы на следующий год нехорошие. Говорят, что будут дожди и снегопады. У МЧС будет много работы, им нужна техника. Надо включить этот вопрос в протокол, а после заседания вместе сесть и подумать, как можно решить проблему и где найти средства.

Сапар Исаков

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