Спикер возмущен, что члены правительства не уважают депутатов

После обсуждения Договора о кыргызско-узбекской государственной границе некоторые члены правительства решили покинуть зал заседания парламента.

Этим возмутился спикер Чыныбай Турсунбеков: «Вы что? Уже не уважаете Жогорку Кенеш?»

«Мы извиняемся, что члены правительства стали вставать и уходить. Они не имеют отношения к рассматриваемому вопросу. А те, кто имеет отношение, остались», - сказал вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

Отметим, что депутаты спорят, заслушивать ли информацию о подготовке к выборам президента, назначенным на 15 октября 2017 года.