Премьер-министр Кыргызстана решил расторгнуть договор с Liglass Trading

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков принял решение расторгнуть договор с чешской компанией Liglass Trading. Об этом он заявил сегодня на совещании в правительстве.

По словам вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, правительство не имеет правовых возможностей продлить срок оплаты чешской компанией $37 миллионов. «Мы не имеем возможности продлить сроки ни в соответствии с действующим законодательством, ни в соответствии с соглашением», — подчеркнул он.

После его доводов глава правительства поручил начать процедуру расторжения договора с чешской компанией.

Напомним, между правительством Кыргызстана и Liglass Trading подписано соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада. Эта же компания стала победителем тендера на строительство десяти малых ГЭС.

В правительстве все время называют разные сроки уплаты компанией Liglass Trading $37 миллионов для выкупа 50 процентов акций в ЗАО «Верхненарынские ГЭС». Именно эту сумму Кыргызстан должен вернуть российской компании «РусГидро», которая готовится подать иск к республике в международный арбитраж.