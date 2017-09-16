«Алмазбек Атамбаев — человек, который держит слово», — заявил в интервью журналисту из Кыргызстана президент России Владимир Путин.

Глава РФ рассказал, что познакомился с президентом Кыргызстана «достаточно давно», когда был председателем правительства России в 2011 году. «Президент Кыргызстана человек яркий, стихи пишет. Человек эмоциональный. Это то, что в нем подкупает не сразу. Он человек, который держит слово», — сказал Владимир Путин.

С ним иногда сложно о чем-то договариваться, но если уж о чем-то договорились, он идет до конца в исполнении достигнутых договоренностей. Что и я стараюсь делать со своей стороны. Владимир Путин

На вопрос, пошел бы Владимир Путин в разведку с Атамбаевым, он ответил: «Я уже не работаю в разведке. Но мы с ним занимаемся не менее важным делом — государственной работой. На мой взгляд, у нас неплохо это получается».

Интервью у президента России взяла Сыягуль Караман, автор серии передач продакшн-студии «Взгляд».