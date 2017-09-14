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Власть

На строительство драмтеатра в Таласе президент выделил 45 миллионов сомов

Алмазбек Атамбаев выделил 45 миллионов сомов на завершение строительства здания драматического театра имени К.Медетбекова в городе Таласе. Об этом сообщил отдел информационной политики АП КР.

По его данным, деньги из президентского фонда социальной защиты и поддержки выделены для оказания финансовой поддержки Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на завершение строительства здания драматического театра и закупку необходимого оборудования.

Строительство драмтеатра началось в 2008 году. Его сметная стоимость составляет 208 миллионов сомов. 

 
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